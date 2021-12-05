«الموارد البشرية» تودع معاشات الضمان لشهر جمادى الأول

تواصل – واس :

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاشات “الضمان الاجتماعي” لشهر جمادى الأول في الحسابات البنكية للمستفيدات والمستفيدين بشكلٍ مباشر، حيث اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية للغذاء وتسديد فواتير الكهرباء.

وتسعى الوزارة إلى تمّكين مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر تزويدهم بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات، من خلال إقامة ملتقيات التمّكين لتأهليهم وتدريبهم ونشر ثقافة العمل لديهم للحصول على فرص وظيفية متنوعة بما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم.

حيث عقدت الوزارة الشهر الماضي ملتقى تمكين في مدينة جدة، أتاحت فيه أكثر من 1100 فرصةٍ وظيفيةٍ للمستفيدين، وقدمت عدداً من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل.