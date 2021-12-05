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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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براتب 6800 ريال.. شركة الخدمات الطبية المتخصصة تعلن عن وظائف شاغرة

براتب 6800 ريال.. شركة الخدمات الطبية المتخصصة تعلن عن وظائف شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخدمات الطبية المتخصصة، عن توفر وظائف شاغرة، لحملة الدبلوم أو البكالوريوس، للعمل في “الخبر”، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

المسمى الوظيفي:-

– مسؤول مراقبة وثائق ضمان الجودة.

الشروط المطلوبة:-

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – دبلوم أو درجة البكالوريوس في (المجال الطبي، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

3 – لحديثي التخرج لا يُشترط الخبرة السابقة.

4 – القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية بطلاقة.

5 – إتقان مهارات الكمبيوتر في مايكروسوفت أوفيس.

الراتب:-

– الراتب يصل إلى 6,800 ريال.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم، ويستمر التقديم على الوظائف، حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

عبر موقع “لينكد إن” ويلزم إنشاء حساب قبل التقدم على الوظائف:اضغط هنا

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