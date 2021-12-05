براتب 6800 ريال.. شركة الخدمات الطبية المتخصصة تعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الخدمات الطبية المتخصصة، عن توفر وظائف شاغرة، لحملة الدبلوم أو البكالوريوس، للعمل في “الخبر”، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.
المسمى الوظيفي:-
– مسؤول مراقبة وثائق ضمان الجودة.
الشروط المطلوبة:-
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – دبلوم أو درجة البكالوريوس في (المجال الطبي، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
3 – لحديثي التخرج لا يُشترط الخبرة السابقة.
4 – القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية بطلاقة.
5 – إتقان مهارات الكمبيوتر في مايكروسوفت أوفيس.
الراتب:-
– الراتب يصل إلى 6,800 ريال.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم، ويستمر التقديم على الوظائف، حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:-
عبر موقع “لينكد إن” ويلزم إنشاء حساب قبل التقدم على الوظائف:اضغط هنا