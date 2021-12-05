خبراء يكشفون عن 4 حالات قد يكون فيها التهاب الحلق خطيراً

تواصل – وكالات :

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إن التهاب الحلق يعالج من تلقاء نفسه في معظم الأوقات، وعادة ما يختفي في غضون أسبوع.

وأوضحت وفقاً ل”روسيا اليوم”، أن هناك أربع حالات تعد الأكثر خطورة، التي يمكن أن يكون التهاب الحلق علامة عليها، كالتالي :

1. ورم

أوضح بعض الخبراء أن التهاب الحلق من أولى علامات الإصابة بسرطان الحلق.

وقال الدكتور أوميد مهدي زاده، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة: إنه إذا كان الورم ينمو في جانب واحد من الحلق، فيمكن أن يسبب الألم في هذا الجانب فقط.

2. خراج حول اللوزة

يكون هذا الخراج مليئا بالقيء ويمكن أن يكون مميتا لأنه قد يغدو كبيرا لدرجة أنه يمكن أن يعيق مجرى الهواء، ما يجعل التنفس صعبا على المريض.

3. كوفيد-19

بينما تنص هيئة الخدمات الصحية الوطنية على أن السعال المستمر الجديد وارتفاع درجة الحرارة وفقدان التذوق والشم هي علامات على الإصابة بـ”كوفيد-19″، فقد يعانى الكثير من المرضى أيضا من التهاب الحلق.

ويعد التهاب الحلق من أكثر الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر، في كل من الأشخاص المطعمين وغير المطعمين.

4. الإنفلونزا

يمكن أن تكون الإنفلونزا مميتة لكبار السن والضعفاء، لذا من المهم مراقبة هؤلاء خلال أشهر الشتاء.

وعادة ما يختفي التهاب الحلق الناتج عن الإنفلونزا من تلقاء نفسه، ولكن يمكن تجربة شرب السوائل الدافئة والاستحمام بالماء الساخن والغرغرة بالمياه المالحة لتحسين الأعراض وتسريع الشفاء.

وإذا استمر التهاب الحلق لفترة طويلة فيجب مراجعة الطبيب.