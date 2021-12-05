الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خبراء يكشفون عن 4 حالات قد يكون فيها التهاب الحلق خطيراً

خبراء يكشفون عن 4 حالات قد يكون فيها التهاب الحلق خطيراً
0

تواصل – وكالات :

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إن التهاب الحلق يعالج من تلقاء نفسه في معظم الأوقات، وعادة ما يختفي في غضون أسبوع.

وأوضحت وفقاً ل”روسيا اليوم”، أن هناك أربع حالات تعد الأكثر خطورة، التي يمكن أن يكون التهاب الحلق علامة عليها، كالتالي :

1. ورم

أوضح بعض الخبراء أن التهاب الحلق من أولى علامات الإصابة بسرطان الحلق.

وقال الدكتور أوميد مهدي زاده، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة: إنه إذا كان الورم ينمو في جانب واحد من الحلق، فيمكن أن يسبب الألم في هذا الجانب فقط.

2. خراج حول اللوزة

يكون هذا الخراج مليئا بالقيء ويمكن أن يكون مميتا لأنه قد يغدو كبيرا لدرجة أنه يمكن أن يعيق مجرى الهواء، ما يجعل التنفس صعبا على المريض.

3. كوفيد-19

بينما تنص هيئة الخدمات الصحية الوطنية على أن السعال المستمر الجديد وارتفاع درجة الحرارة وفقدان التذوق والشم هي علامات على الإصابة بـ”كوفيد-19″، فقد يعانى الكثير من المرضى أيضا من التهاب الحلق.

ويعد التهاب الحلق من أكثر الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر، في كل من الأشخاص المطعمين وغير المطعمين.

4. الإنفلونزا

يمكن أن تكون الإنفلونزا مميتة لكبار السن والضعفاء، لذا من المهم مراقبة هؤلاء خلال أشهر الشتاء.

وعادة ما يختفي التهاب الحلق الناتج عن الإنفلونزا من تلقاء نفسه، ولكن يمكن تجربة شرب السوائل الدافئة والاستحمام بالماء الساخن والغرغرة بالمياه المالحة لتحسين الأعراض وتسريع الشفاء.

وإذا استمر التهاب الحلق لفترة طويلة فيجب مراجعة الطبيب.

مواد ذات صلة

متحدث «الصحة»: جرعة واحدة من اللقاح لا تكفي.. ولدينا 39 حالة حرجة

متحدث «الصحة»: جرعة واحدة من اللقاح لا تكفي.. ولدينا 39 حالة حرجة

«الصحة»: 35 إصابة جديدة بـ«كورونا» و45 حالة تعافي وتسجيل حالتي وفاة

«الصحة»: 35 إصابة جديدة بـ«كورونا» و45 حالة تعافي وتسجيل حالتي وفاة

«كورونا» يهاجم سفينة على متنها 3 آلاف راكب قرب سواحل أمريكا

«كورونا» يهاجم سفينة على متنها 3 آلاف راكب قرب سواحل أمريكا

دراسة ألمانية تكشف عن أفضل كمامة للوقاية من فيروس كورونا

دراسة ألمانية تكشف عن أفضل كمامة للوقاية من فيروس كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>