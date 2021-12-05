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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تنويه مهم من «حساب المواطن» بشأن موعد إيداع الدفعة‏ الـ49

تنويه مهم من «حساب المواطن» بشأن موعد إيداع الدفعة‏ الـ49
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه يتبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ49 لشهر ديسمبر من برنامج حساب المواطن.

وكان حساب المواطن، قد أكد أنه في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 ديسمبر سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر يناير.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

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