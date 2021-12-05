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مفاجأة.. كيف نقلت إيران الأسلحة والذخائر إلى مليشياتها في سوريا؟

مفاجأة.. كيف نقلت إيران الأسلحة والذخائر إلى مليشياتها في سوريا؟
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تواصل – فريق التحرير:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم: إن شحنة أسلحة وذخائر دخلت الأراضي السورية، قادمة من العراق إلى ميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المرصد أنه وفق معلومات مؤكدة، فقد اتجهت الشاحنات إلى مدينة الميادين غرب الفرات، وأنه جرى تفريغ الشاحنات داخل مستودعات في منطقة الشبلي الأثرية.

وأكد المرصد السوري، أن الأسلحة والذخائر الإيرانية دخلت في شاحنات خضار للتمويه، وذلك خوفًا من كشفها واستهدافها عسكريًا، وفق “العربية”.

وتواصل الميليشيات، نقل السلاح عبر الحدود مع العراق، إلى حيث تتمركز بشكل رئيسي، في عدة معابر عسكرية غير شرعية، في أكثر من منطقة على الأراضي السورية.

وفي وقت سابق دخلت شحنة مشابهة، عبر معابر تستخدمها الميليشيات، وتوجهت إلى ريف دير الزور الشرقي، حيث جرى هناك تخزين الأسلحة، داخل أحد السراديب كما جرت العادة.

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