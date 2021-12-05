للمسافرين.. تعرّف على أسرار الأرقام الموجودة على تذاكر الطيران

تواصل – وكالات:

بات معرفة معنى الحروف والأرقام الموجودة على تذاكر الطيران، أمرًا بالغ الأهمية خاصة للمسافرين.

وكشف تقرير لصحيفة “الصن” البريطانية، عن معلومات وتفاصيل هامة تتعلق بالتذكرة أو بطاقة المسافر التي تجعل الشخص جاهزًا للصعود على الطائرة.

وأوضح التقرير، نقلًا عن خبراء، أنه إذا كانت تذكرة السفر، تحتوي على رمز اختيار الفحص الأمني الثانوي “SSSS”، فذلك يعني أن هناك إجراءات إضافية، على المسافرين تتعلق بالأمن والفحص الإضافي.

وأضاف أن أمن المطارات يوصي الركاب المسافرين الذين تحتوي تذكرتهم على هذه الأرقام، بالقدوم إلى المطار في وقت باكر، لكي يتسنى تجاوز الإجراءات الأمنية والكشف عن مستنداتهم وعرض حقائبهم.

وأكد التقرير، أن الرمز يكشف أيضًا عن مكان اتجاه الرحلة، من خلال رقم معين، فالرقم إذا كان زوجيًا، فذلك يعني أنها متجهة شرقًا أو شمالًا، وأما إذا كان فرديًا، فذلك يعني أن اتجاه الرحلة غربًا أو جنوبًا، حسب “سبوتنيك”.

وشدد الخبراء – حسب التقرير- إلى ملاحظة هامة، إذا رأى المسافر، الأحرف “GTE” على تذكرة الطيران، فذلك يعني أنه قد لا يحصل على مقعد خاص به على متن الطائرة، لأنه قد تم بيعها لأكثر من شخص، وأن هناك حجوزات زائدة.