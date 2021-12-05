«كورونا» يهاجم سفينة على متنها 3 آلاف راكب قرب سواحل أمريكا

تواصل – وكالات:

كشفت السلطات الأمريكية عن إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية تقترب من شواطئ ولاية نيو أورليانز.

وقالت دائرة الصحة في الولاية: إن السفينة على متنها أكثر من 3 آلاف راكب، ورُصدت عشر إصابات بين ركابها وطاقمها، حسب “رويترز”.

وأوضحت الدائرة، أن السفينة “نرويجيان بريكأواي” أبحرت من الولاية في رحلة تستغرق أسبوعًا، وأنها توقفت في بيليز وهندوراس والمكسيك، ومن المقرر أن تصل إلى نيو أورليانز صباح اليوم.

وأكدت أن السفينة تلتزم ببروتوكولات الحجر الصحي والعزل المناسبة، ومن المقرر أن يخضع جميع الركاب، للاختبارات قبل النزول، وأن أي مصاب سيذهب مباشرة إلى منزله، أو سيعزل نفسه في أماكن معينة توفرها السلطات.