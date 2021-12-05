الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عصر اليوم.. «الصحة» تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول مستجدات كورونا ومتحور «أوميكرون»

عصر اليوم.. «الصحة» تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول مستجدات كورونا ومتحور «أوميكرون»
0

تواصل – فريق التحرير:

تعقد وزارة الصحة، مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة 3:35 عصر اليوم، للحديث حول نشاط فيروس كورونا، ومتحوره الجديد “أوميكرون”.

ومن المقرر أن يتطرق متحدث الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إلى الأوضاع العالمية وعودة نشاط الفيروس في بعض دول العالم، إضافة إلى آخر الإجراءات المتخذة لمواجهة المتحور الجديد “أوميكرون”، وأهمية استكمال التحصين في المرحلة الحالية.

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 21 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 29 حالة مصابة بالفيروس، وتسجيل حالتي وفاة.

 

مواد ذات صلة

«كورونا» يهاجم سفينة على متنها 3 آلاف راكب قرب سواحل أمريكا

«كورونا» يهاجم سفينة على متنها 3 آلاف راكب قرب سواحل أمريكا

دراسة ألمانية تكشف عن أفضل كمامة للوقاية من فيروس كورونا

دراسة ألمانية تكشف عن أفضل كمامة للوقاية من فيروس كورونا

مفاجأة سارة.. «العلكة» سلاح جديد في مواجهة «كورونا»

مفاجأة سارة.. «العلكة» سلاح جديد في مواجهة «كورونا»

«الحربي» يحذر: هاكرز يستغلون «أوميكرن» لسرقة البيانات بهذه الطريقة

«الحربي» يحذر: هاكرز يستغلون «أوميكرن» لسرقة البيانات بهذه الطريقة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>