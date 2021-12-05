عصر اليوم.. «الصحة» تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول مستجدات كورونا ومتحور «أوميكرون»

تواصل – فريق التحرير:

تعقد وزارة الصحة، مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة 3:35 عصر اليوم، للحديث حول نشاط فيروس كورونا، ومتحوره الجديد “أوميكرون”.

ومن المقرر أن يتطرق متحدث الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إلى الأوضاع العالمية وعودة نشاط الفيروس في بعض دول العالم، إضافة إلى آخر الإجراءات المتخذة لمواجهة المتحور الجديد “أوميكرون”، وأهمية استكمال التحصين في المرحلة الحالية.

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 21 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 29 حالة مصابة بالفيروس، وتسجيل حالتي وفاة.