«جعجع»: استقالة قرداحي لن تحل الأزمة مع دول الخليج لهذا السبب

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أكد زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضربة كبيرة لـ«حزب الله»، فيما أشار إلى أنها «لن تحلّ الأزمة» بل ستكون مقدمة لدخول حوار صريح وواضح ومباشر لإجراء تغيير في السياسات اللبنانية.

وقال جعجع، بحسب «الجريدة»، أن الأزمة مع دول الخليج أكبر بكثير من قرداحي، إذ تتعلق بـ«حزب الله» وسياساته وتدخلاته في عدد من الساحات العربية، بالإضافة إلى سيطرته على الدولة اللبنانية وقراراتها، وبالتالي فإن حل الأزمة يحتاج إلى تغيير كبير في سياسة الحزب وتوجهاته وحل معضلة سلاحه واعتماد سياسة خارجية واضحة.

وأكد أن مشكلة الحزب تكبر أكثر فأكثر في ظل الأزمات المتوالية والانهيارات التي تتسبب فيها سياسته، أو الناجمة عن المشروع الإيراني الذي لم ينتج سوى الكثير من الدمار والتدهور، لا في لبنان فقط، بل في المنطقة كلها.