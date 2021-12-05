دراسة ألمانية تكشف عن أفضل كمامة للوقاية من فيروس كورونا

تواصل – وكالات :

كشفت نتائج دراسة ألمانية أن كمامات “إف إف بي2” توفر حماية عالية للغاية ضد عدوى فيروس كورونا.

وقال باحثون من معهد ماكس-بلانك الألماني في مدينة جوتينجن: إن المهم في ذلك الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة.

وأوضح فريق البحث برئاسة ابرهارد بودنشاتس في مجلة “بروسيدنجز” التابعة للأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، أنه إذا تقابل شخص مصاب مع آخر سليم في قاعة مغلقة على مسافة تباعد قصيرة، فإن نسبة خطر الإصابة بالعدوى تصل حتى بعد مضي 20 دقيقة إلى واحد في الألف (1ر0%) شريطة الوضع الصحيح لكمامة “إف إف بي2” أو “كيه إن 95″، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف الفريق أنه في حال الوضع السيء لكمامة “إف إف بي2” تصل نسبة خطر الإصابة بالعدوى في نفس السيناريو إلى ما يتراوح بين 3 و4%.

وأوضح الفريق أن توفير الحماية المثالية يستلزم تدوير حرف الكمامة من ناحية الأنف على شكل حرف “w” اللاتيني، بحيث يكون هناك ضغط على جانبي فتحتي الأنف.