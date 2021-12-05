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مريض يشكو من احتقان مستمر في الأنف وعند توجهه للمستشفى كانت المفاجأة!

مريض يشكو من احتقان مستمر في الأنف وعند توجهه للمستشفى كانت المفاجأة!
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تواصل – وكالات:

كشف أطباء في نيويورك، أن ضرسًا نما في أنف مريض يبلغ من العمر 38 عامًا جاء إلى عيادتهم يشكو من احتقان مستمر في الأنف.

وأوضح الأطباء، أن الرجل كان قلقًا من انسداد مستمر لفتحة أنفه اليمنى، وأن طبيب الأنف والأذن، الذي فحص المريض اكتشف أنه سنًا إضافيًا نما في أنفه، بحسب ما ذكرت صحيفة “New England Journal of Medicine”.

كما كشف الفحص الطبي للمريض، عن حاجز منحني متشكل من “كتلة بيضاء صلبة” في فتحة الأنف، وأكدت الأشعة المقطعية أن السن هو المتسبب في صعوبة التنفس.

وقام الأطباء بعد عملية جراحية، بازالة السن من تجويف الأنف بطول 14 ملم وعرض 10 ملم، مؤكدين أنه بعد ثلاثة أشهر من العملية، اختفت أعراض احتقان الأنف لدى المريض.

يذكر أن ظهور السن في مكان غير نمطي – حسب الأطباء – هو مرض نادر للغاية يحدث لـ0.1% من الناس تقريبًا.

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