بالفيديو.. شاهد ماذا فعل مستوطنون صهاينة بعد اقتحام المسجد الأقصى

تواصل – وكالات:

شهدت ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، اقتحام العشرات من المستوطنين الصهاينة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت وكالة شهاب للأنباء: إن العشرات من المستوطنين، اقتحموا المسجد في “شكل مجموعات استفزازية”، وقاموا تحت حماية شرطة الاحتلال، بأداء صلوات تلمودية في باحاته.

ونشرت عبر حسابها على تويتر، فيديوهات وصور، توضح اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بشكل استفزازي، لأداء بعض طقوسهم.

وتعد عملية اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى عملية متكررة، ففي وقت سابق من الشهر الماضي، نفذ عشرات المستوطنين عملية اقتحام مماثلة تحت حماية الشرطة.

يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه قوات الاحتلال، فجر اليوم، باعتقال عددًا من المواطنين الفلسطينيبن بالضفة المحتلة.