ألمانيا تصنف دولة عربية منطقة عالية الخطورة.. لهذا السبب

تواصل- وكالات:

صنفت ألمانيا مجموعة من دول العالم بأنها منطقة “عالية الخطورة” بشأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون”.

وأفادت وكالة “عمون”، صباح اليوم الأحد، بأن ألمانيا صنفت دولة عربية، وهي الأردن، ضمن منطقة “عالية الخطورة”، ومعها كل من موريشيوس وسويسرا وبولندا وليختنشتاين.

ومن المفترض أن يواجه المسافرون غير المتلقين اللقاح من هذه الدول إجراءات أكثر حزما، بداية من الأحد.

وقررت وكالة الصحة الألمانية لمكافحة الأمراض، تم ضم هذه الدول إلى قائمة المناطق العالية الخطورة، على أن يتم حجر أي شخص يدخل إلى البلاد من هذه البلدان، ولم يتم تطعيمه أو تعافيه بشكل كامل، لمدة 10 أيام، كما أنه لا يمكن الخروج منه إلا بنتيجة فحص كورونا سلبية، بعد مرور 5 أيام من وصوله ألمانيا.