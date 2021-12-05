«الصناعات العسكرية» تكشف تفاصيل مشروعها مع «إيرباص»

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وقعتالشركة السعودية للصناعات العسكرية، اتفاقية مشروع مشترك مع شركة إيرباص الفرنسية، وذلك في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “تويتر”، أن رأس مال المشروع سيصل إلى 200 مليون دولار بحلول عام 2030، على أن يكون 51% لجانب المملكة و49% للجانب الفرنسي ممثلا في “إيرباص”.

وأضافت أنه وفق مستهدفات رؤية 2030، فإن المشروع سيلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع الصناعات العسكرية المحلية، كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنظومة الدفاع بالمملكة، وخلق فرص عمل للكفاءات الوطنية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.