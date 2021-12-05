طبيب هندي مصاب بمتحور أوميكرون يكشف عن أعراضه بدقة

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وصف طبيب هندي أعراض متحور أوميكرون بدقة ووجه رسالة طمأنة بشأن خطورة المتحور، وذلك بعد إصابته به.

ويعد الطبيب الهندي صاحب الـ46 عاما، واحد من 4 أشخاص اكتشفت السلطات الصحية في الهند إصابتهم بالمتحور الجديد، ولا يزال في العزل بمستشفى في مدينة بنغالور جنوبي البلاد كإجراء احترازي، بعد تشخيص حالته في 22 نوفمبر الماضي، وفقا لصحيفة “خليج تايمز”.

وأوضح الطبيب أن الأعراض التي شعر بها تشمل آلاما في الجسم وقشعريرة ونوبة دوار، وارتفعت درجة حرارته إلى 38.5 بعد 3 أيام من نتيجة الاختبار الإيجابية، فيما لم يكن يعاني صعوبات في التنفس، وكانت مستويات الأكسجين في الدم طبيعية عند حوالي 95.

وأكد أنه يشعر بأنه “بخير تماما”، وصرح بشكل قاطع أن “المتحور الجديد أوميكرون لا يهدد الحياة”.

ولا يعرف الطبيب حتى الآن مصدر العدوى التي تلقاها، لأنه لم يسافر إلى أي من الدول التي أبلغت عن المتحور الجديد، الذي أثار قلقا عالميا.