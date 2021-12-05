إجراء عاجل من «مكافحة الفساد» بحق 250 موظفاً في هذه الوزارات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الثاني 1443هـ.

وأكدت الهيئة أنها نفذت 6459 جولة رقابية، أسفرت عن التحقيق مع 657 متهمًا، وإيقاف 250 شخصًا، بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وأشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ودعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.