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«سوني» تعرض هاتف “Xperia Pro-I” الجديد.. تعرّف على مميزاته

«سوني» تعرض هاتف “Xperia Pro-I” الجديد.. تعرّف على مميزاته
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “سوني” طرحها هاتف Xperia Pro-I في أسواق جديدة حول العالم.

وأوضح وكلاء للشركة أن أكثر ما يميز هذا الهاتف، هو كاميرته الأساسية التي تؤمن للمستخدم ميزات ممتازة، للحصول على صور وفيديوهات عالية الدقة، حسب “روسيا اليوم”.

وأشار الوكلاء إلى أن الهاتف يتمتع بهيكل بتصميم أنيق جدا ومقاوم للماء والغبار، وشاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة.

وقامت الشركة بتزويد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC”” للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة 30 واط.

كما يمكن لهذا الهاتف العمل بكفاءة عالية مع شبكات “5G”، وذواكر وصول عشوائي 12 جيجابايت، وذواكر داخلية 512 جيجابايت.

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