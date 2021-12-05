فضيحة جنسية وراء طرد “CNN” لشقيق حاكم نيويورك

تواصل – وكالات:

قررت شبكة “سي إن إن” التلفزيونية الأمريكية، إقالة المذيع التلفزيوني الشهير، كريس كومو، شقيق حاكم ولاية نيويورك السابق أندرو كومو، المستقيل مؤخرا على خلفية اتهامات بـ”التحرش”.

وأوضحت الشبكة الإعلامية، أن القرار يأتي بعد ظهور معلومات إضافية، بشأن مدى تورط كريس كومو، في الدفاع عن شقيقه الأكبر.

وفي وقت سابق، اتهمت عدة نساء، حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، بالتحرش الجنسي، حسب “روسيا اليوم”.

وأعلن الادعاء العام، أغسطس الماضي، أن التحقيقات أثبتت أن كومو، متهم بالتحرش بعدد من النساء، بمن فيهن مرؤوساته.

وأُجبر حاكم نيويورك على الاستقالة، وتولت نائبته كاتي هوكول، إدارة شؤون الولاية.

يذكر أن كريس كومو “51 عاما” يعمل في القناة منذ عام 2013، وأدار برنامجًا إخباريًا طيلة السنوات الثلاث الماضية، وقبل ذلك كان مراسلا ومحللا ومقدما لشبكات تلفزيونية أمريكية شهيرة.