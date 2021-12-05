وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل الذكاء الفني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، أو المالية، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– أخصائي إدارة الاستثمار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية)، ويفضل شهادة الماجستير.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)