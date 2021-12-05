وزير الدفاع الأمريكي: الصين تقوم بهذا الأمر الخطير والسري

تواصل – وكالات:

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن: إن واشنطن مستعدة لمواجهة التصعيد العسكري الصيني، وتعمل على دعم قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها.

وأضاف أوستن في تصريحات له أمس، أن الصين تعزز قدراتها النووية بسرعة، لكن واشنطن مستعدة، لمقاومة أي محاولات لاستخدام القوة ضد الجزيرة.

وكشف وزير الدفاع عن مفاجأة بناء الصين ترسانتها النووية، بهدف الوصول بها في سرعة وسرية إلى ما لا يقل عن 1000 رأس نووي بحلول عام 2030، وفق “سبوتنيك”.

وتتخذ واشنطن – حسب الوزير- إجراءات لتقليل المخاطر في العلاقات مع الصين، وهي مهتمة بفتح قنوات اتصال بين الجيش والدبلوماسيين في البلدين.

وفي السنوات الأخيرة عززت الولايات المتحدة التعاون مع تايوان، بينما نشرت الصين الطائرات المقاتلة في منطقة تحديد الدفاع الجوي في الجزيرة المتنازع عليها.