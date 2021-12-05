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«كورونا» يهاجم ملكة أوروبية حكمت بلادها لمدة 33 عاماً

«كورونا» يهاجم ملكة أوروبية حكمت بلادها لمدة 33 عاماً
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تواصل – وكالات:

أعلن القصر الملكي في أمستردام، أن الفحص الطبي للأميرة بياتريس ملكة هولندا السابقة البالغة من العمر 83 عاما، أثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح القصر الملكي في بيان له أمس، أن الملكة خضعت لبعض الاختبارات والفحوصات الطبية، بعد أن شعرت بأعراض نزلات برد خفيفة.

وأكد أن الملكة، حصلت على جرعة معززة من لقاح كورونا، وأنها تلتزم بقواعد العزل المنزلي، في عزلة تامة، بمنزلها في قلعة بوسط هولندا.

وظلت بياتريس ملكة هولندا لمدة 33 عامًا، حتى تنازلت عن العرش في عام 2013، عندما أصبح ابنها الأكبر، فيليم ألكسندر، ملكا، وفق “سبوتنيك”.

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