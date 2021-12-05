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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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خبيرة تغذية تكشف فوائد المياه المعدنية: تعالج هذه الأمراض

خبيرة تغذية تكشف فوائد المياه المعدنية: تعالج هذه الأمراض
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تواصل – وكالات:
كشفت المختصة في مجال التغذية ألينا ستيبانوفا، أن المياه المعدنية يمكن أن تعود بفوائد متعددة لجسم الإنسان، وتعالج الكثير من الأمراض.

وقسمت الخبيرة، المياه المعدنية، وفقا للتركيب الكيميائي، إلى مياه مائدة “تحتوي على حد أدنى من الأملاح”، ومياه المائدة العلاجية بها من ” 1 إلى 10 جرام أملاح / ليتر”، إضافة إلى المياه العلاجية البحتة، التي تحتوي على أملاح أكثر من “10 جرام/ ليتر”.

وأوضحت خبيرة التغذية أنه يمكن للجميع شرب مياه المائدة المعدنية، وأنه يمكن استخدامها للطهي، مشيرة إلى أن مياه المائدة العلاجية والمياه المعدنية العلاجية البحتة، تستخدم فقط للعلاج والوقاية من بعض الأمراض.

وأكدت ستيبانوفا أن المياه المعدنية تحتوي على المعدن الغذائي، من الماغنسيوم والكبريتات، الفعالة في علاج الإمساك وأمراض القناة الصفراوية، وتصلب الشرايين، حسب “روسيا اليوم”.

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