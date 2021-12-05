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قرار عاجل من دولة أوروبية بعد تزايد الإصابات بـ«أوميكرون»

قرار عاجل من دولة أوروبية بعد تزايد الإصابات بـ«أوميكرون»
كورونا - العلكة - أوميكرون
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تواصل – واس:

فرضت بريطانيا اليوم قيودًا جديدةً على المسافرين جرَّاء المخاوف من انتشار متحوِّر “أوميكرون”.

وأوضح وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان، أنه ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، يجب على جميع القادمين الى المملكة المتحدة إبراز شهادة فحص طبي سالبة ضد الإصابة بفيروس كرونا المستجد .

وسجّلت بريطانيا 27 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية منها 26 حالة في إنجلترا، فيما سجلت اسكتلندا إصابة واحدة.

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 161.

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