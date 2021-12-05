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توقعات الطقس.. نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقعات الطقس.. نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة, وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وغرب وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-45 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والجنوبي ويصل إلى متر على الجزء الأوسط, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئين الشمالي والجنوبي وخفيف الموج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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