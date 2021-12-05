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مقتل وإصابة العشرات بعد ثوران بركان «سيميرو» في إندونيسيا (فيديو)

مقتل وإصابة العشرات بعد ثوران بركان «سيميرو» في إندونيسيا (فيديو)
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تواصل – وكالات:

لقى 13 شحصًا مصرعهم وأصيب العشرات، إثر انفجار بركان “سيميرو” في جزيرة جاوة بإندونيسيا.

ونقلت “رويترز”، عن المسؤول بالوكالة المعنية بمواجهة الكوارث، أن 13 شخصًا قتلوا، وتم التعرف على هوية اثنين منهم، مؤكدًا أن 98 أصيبوا، بينهم 41 إصابة بحروق، وتم إجلاء 902 من الأهالي.

وأكد أنه تم نقل العديد من المصابين إلى المستشفى، وإجلاء عشرات الأشخاص الذين حوصروا بعد ثوران البركان، مشيرًا إلى أن السلطات تقيم خيامًا لاستقبال المتضررين.

ونشر مسؤولو الطوارئ، مقاطع فيديو أظهرت السكان وهم يركضون في حالة من الذعر، بينما غطت سحب الدخان والرماد، القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية، وفق “سبوتنيك”.

وثار بركان “سيميرو”، الذي يقع عند أعلى قمة جزيرة جاوة، في يناير الماضي دون أن يسفر عن سقوط ضحايا، وهو واحد من بين 130 بركانًا نشطًا في إندونيسيا.

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