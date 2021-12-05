ترامب يجمع مليار دولار من مؤسسات استثمار.. لماذا؟

تواصل – وكالات:

كشفت الشركة المسؤولة عن تأسيس شبكة تواصل اجتماعي مستقبلية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والشركة التي ستندمج معها للإدراج في البورصة، عن تفاصيل جمع ترامب لميار دولار لتمويل الشبكة.

وقالت الشركة، في بيان لها: “إن أن مجموعة مؤسسات استثمارية تعهدت المساهمة في المشروع بمليار دولار، يضاف هذا المبلغ إلى 293 مليون دولار جمعتها شركة “ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب” عند طرحها للاكتتاب العام في بورصة وول ستريت في سبتمبر، وفق ما ورد في بيان”.

وأضاف البيان أنه بعد خصم رسوم المعاملات، ستجمع “مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا” 1,25 مليار دولار لتمويل إطلاق الشبكة الاجتماعية للرئيس السابق.

ولم تذكر الشركتان هوية المؤسسات الاستثمارية التي تعهدت تقديم التمويلات الداعمة لشبكة دونالد ترامب المستقبلية.