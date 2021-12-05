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«النيابة» تدعو 407 مرشح ومرشحة على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

«النيابة» تدعو 407 مرشح ومرشحة على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية
وظائف - النيابة العامة
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تواصل – فريق التحرير:

دعت النيابة العامة 407 مرشح ومرشحة على وظائفها المعلنة عبر منصة (جدارة) بتاريخ 1443/04/09هـ، والمرفق أسماؤهم أدناه لإجراء المقابلات الشخصية التي ستعقد بالمقر الرئيس للنيابة العامة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

عدد المرشحين والمرشحات:

– الرجال (272 مرشح).

– النساء (135 مرشحة).

وأكدت النيابة العامة على ضرورة التقيد بالحضور في المواعيد المحددة في البيان المرفق أدناه , مع اصطحاب أصل بطاقة الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي المتقدم به في (جدارة) وأنه يتعذر الدخول بدونهما مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

وأضافت أنه لن يتم السماح بالدخول إلا بعد عرض الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا وضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة إجراء المقابلة.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والأسماء من خلال الرابط التالي(اضغط هنــا).

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