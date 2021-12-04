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تلوح في الأفق.. 5 مناطق على موعد مع موجة غبارية تحجب الرؤية

تلوح في الأفق.. 5 مناطق على موعد مع موجة غبارية تحجب الرؤية
موجه عاتية - الطقس
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد بمشيئة الله تعالى، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تعيق الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة. وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وغرب وجنوب غرب المملكة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-45 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والجنوبي ويصل إلى متر على الجزء الاوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والجنوبي وخفيف الموج على الجزء الاوسط.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج
من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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