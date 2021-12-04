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أغرب حادث من نوعه.. قذيفة من الحرب العالمية تعلق بجسد مريض

أغرب حادث من نوعه.. قذيفة من الحرب العالمية تعلق بجسد مريض
قذيفه بجسم مريض - حادث غريب
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تواصل – وكالات:

عاصرت إحدى المستشفيات البريطانية أجواء حربية، في أغرب حادثة من نوعها، حيث أتى شخص إلى قسم الطوارئ ليسحب قذيفة من الحرب العالمية الثانية علقت في جسده، ما أثار مخاوف الجسم الطبي من خطر انفجارها.

وعلى الفور توجه شرطيون وخبراء متفجرات، إلى مستشفى غلوسترشير الملكي في غرب إنجلترا، لكن الأطباء كانوا قد نجحوا في سحب الجسم المتفجر من جسم الرجل حتى قبل وصول عناصر الأمن.

وأوضحت الشرطة في بيان أن “الجسم سُحب قبل وصول الشرطة، وتم الاتصال بهيئة إزالة المتفجرات. وقد توجهوا إلى المكان وأكدوا أن الجسم لم يكن معدا للتفجير وبالتالي لم يكن هناك أي خطر على العامة”.

ونقلت صحيفة “الصن”، عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية قوله إن القذيفة الخارقة للدروع التي دخلت جسم الرجل هي قطعة مسنّنة كبيرة من الرصاص بطول 17 سنتيمترا وعرض 6 سنتيمترات.

وتعد الحادثة هي الأولى من نوعها التي تحدث بهذا الشكل.

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