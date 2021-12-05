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«كوفي فاكس».. لقاح محلي تبدأ دولة عربية تجريبه على متطوعين

«كوفي فاكس».. لقاح محلي تبدأ دولة عربية تجريبه على متطوعين
كوفي فاكس . لقاح محلي - دولة عربية
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تواصل – وكالات:

أعلنت مصر انطلاق التجارب السريرية على لقاح “كوفي فاكس” المحلي، حيث تم إعطاء اللقاح لـ 9 أشخاص تطوعوا بأنفسهم لتلقي اللقاح.

وفي التفاصيل، أعلن أسامة عزمي رئيس فريق التجارب السريرية على لقاح “كوفي فاكس” المصري المضاد لكورونا، عن تقدم الاختبارات على اللقاح الوطني المذكور.

وأضاف، نقلا عن وسائل إعلام محلية”، أن التجارب السريرية على “كوفي فاكس” لا تزال في المرحلة الأولى من الاختبارات، والتي تشمل تطعيم 72 متطوعا، يشترط أن يكونوا أصحاء ولا يعانون من مشكلات صحية على الإطلاق ولم يخضعوا لعمليات جراحية من قبل ولم يحصلوا على اللقاح ولم يصابوا بكورونا، ويكونوا من الفئة العمرية 18 إلى 50 عاما.

وقال عزمي إن المتطوعين المقبولين حتى الآن عددهم 9 أفراد، وحصلوا على اللقاح المصري ويتمتعون بحالة صحية جيدة، ويتم تقديم الرعاية الصحية لهم ومتابعتهم لتقييم الحالة الصحية للجسم والأجسام المضادة، ويخضعون للملاحظة خلال 24 ساعة بعد التطعيم ومتابعة دورية أسبوعية، لرصد أي ملاحظات”.

وناشد عزمي المواطنين المستوفى شروط حصولهم على اللقاح، ضرورة التطوع للحصول على اللقاح والمشاركة في الاختبارات.

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