ضبط 19 شخصًا شاركوا في مشاجرة جماعية بحائل

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تمكنت دوريات الأمن من ضبط 19 شخصًا خلال مشاركتهم في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بحي النقرة.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن دوريات الأمن ضبطت 19 شخصًا في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بحي النقرة.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.