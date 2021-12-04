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ضبط 19 شخصًا شاركوا في مشاجرة جماعية بحائل

ضبط 19 شخصًا شاركوا في مشاجرة جماعية بحائل
الشرطة بالمملكة
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن من ضبط 19 شخصًا خلال مشاركتهم في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بحي النقرة.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن دوريات الأمن ضبطت 19 شخصًا في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بحي النقرة.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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