قبل وداع منصبها.. ميركل تنصح الألمان بتلقي اللقاحات

تواصل- وكالات:

وجهت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، التي أوشكت ولايتها على الانتهاء، رسالة مؤثرة للشعب الألماني، نصحتهم خلالها بتلقي التطعيمات الواقية من فيروس كورون “كوفيد-19” للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم ولتجاوز الموجة الرابعة من الإصابات.

وقالت ميركل في رسالتها للشعب الألماني “نحن في موقف خطير جدا، في بعض الأجزاء من البلاد لا يمكن وصف الأمر إلا بالمأساوي، وحدات عناية مركزة مكتظة ومرضى بحالة سيئة يتعين نقلهم جوا عبر ألمانيا للحصول على العناية التي يحتاجونها”، وفقا لـ”رويترز”.

وتابعت ميركل في تسجيل هو الأخير بين أكثر من 660 مدونة صوتية (بودكاست) سجلتها في منصبها قبل تسليمه إلى أولاف شولتس من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الأسبوع المقبل: “لذلك أناشدكم مجددا بشكل عاجل.. تعاملوا مع الفيروس الخبيث بجدية.. احصلوا على التطعيم.. لا يهم إن كانت جرعة أولى أم تنشيطية.. كل لقاح يساعد”.

يذكر أن ألمانيا سجلت 64 ألفا و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم أمس اليوم و378 وفاة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 102 ألف و946.