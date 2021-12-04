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اكتشاف حالات جديدة.. متحور «أوميكرون» في إحدى الولايات الأمريكية

اكتشاف حالات جديدة.. متحور «أوميكرون» في إحدى الولايات الأمريكية
اصابات ميكرون جديدة بأمريكا
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تواصل – وكالات:

كشفت ولاية نيويورك يوم أمس السبت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بمتحور “أوميكرون” ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 8 حالات إصابة.

وأوضحت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي” ” المتحور الجديد “أوميكرون” موجود هنا، وكما هو متوقع نرى بداية تفش مجتمعي”، موضحة أنه تم رصد 7 حالات إصابة في مدينة نيويورك وحالة واحدة في مقاطعة سوفولك.

ويواصل متحور “أوميكرون” انتشاره في ظل الضغط على المشافي على مستوى الولاية في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومعظمها يعود إلى المتحور “دلتا”، إلى جانب نقص الموظفين.

كما تضاعف عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس على مستوى الولاية كل يوم في آخر 30 يوما.

يذكر أن حاكمة الولاية كاثي هوكول فوضت في الأيام الأخيرة إدارة الصحة بالحد من الإجراءات غير الضرورية وغير العاجلة في المشافي التي توشك أسرتها الخاوية على النفاد.

كما وجهت بنشر فرق الحرس الوطني لمساندة العاملين في منشآت الرعاية الصحية التي تتعامل مع مشكلات التكدس وأعباء حالات الإصابة المتزايدة.

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