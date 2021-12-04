شاهد.. انقلاب مركبة من أعلى «طريق الهدا» ووفاة قائدها

تواصل- فريق التحرير:

في حادث مروع متكرر، فقد قائد مركبة السيطرة على مركبته أثناء سيره على “طريق الهدا” في مدينة الطائف، باتجاه مدينة مكة المكرمة، ما ادى إلى انقلاب المركبة ووفاته قائدها وإصابة آخر.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للواقعة التي حدثت فجر أمس، والتي انحرفت عن طريقها وحطمت السياج المحيط بطريق “جبل الهدا” وسقطت من أعلى المنحدر إلى الأسفل.

فيما سارعت فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف، بمباشرت موقع الحادث وانتشال الجثمان من المركبة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجميع بخفض السرعات والحذر أثناء السير على هذا الطريق لتكرار الحوادث عليه بنفس الطريقة نتيجة السرعة العالية.

https://twitter.com/Ibrahimalhodifi/status/1466592645220868097