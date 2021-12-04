الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. انقلاب مركبة من أعلى «طريق الهدا» ووفاة قائدها

شاهد.. انقلاب مركبة من أعلى «طريق الهدا» ووفاة قائدها
حادث طريق الهدا اليوم
0

تواصل- فريق التحرير:

في حادث مروع متكرر، فقد قائد مركبة السيطرة على مركبته أثناء سيره على “طريق الهدا” في مدينة الطائف، باتجاه مدينة مكة المكرمة، ما ادى إلى انقلاب المركبة ووفاته قائدها وإصابة آخر.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للواقعة التي حدثت فجر أمس، والتي انحرفت عن طريقها وحطمت السياج المحيط بطريق “جبل الهدا” وسقطت من أعلى المنحدر إلى الأسفل.

فيما سارعت فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف، بمباشرت موقع الحادث وانتشال الجثمان من المركبة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجميع بخفض السرعات والحذر أثناء السير على هذا الطريق لتكرار الحوادث عليه بنفس الطريقة نتيجة السرعة العالية.

https://twitter.com/Ibrahimalhodifi/status/1466592645220868097

مواد ذات صلة

شاهد.. ضبط «منزل داخل مطعم» بالطائف

شاهد.. ضبط «منزل داخل مطعم» بالطائف

الأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار على جدة حتى الغد

الأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار على جدة حتى الغد

إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار

إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار

إغلاق طريق «الهدا» احترازيًا بالاتجاهين

إغلاق طريق «الهدا» احترازيًا بالاتجاهين

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة