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مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. 4 خطوات لتسريع عمل الحاسب الآلي (فيديو)

مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. 4 خطوات لتسريع عمل الحاسب الآلي (فيديو)
خطوات تسريع اى جهاز
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تواصل – فريق التحرير:

مع بداية الفصل الدراسي الثاني، يبحث المعلمون والطلاب عن الطرق والخطوات التي يمكن من خلالها تسريع عمل أجهزة الحاسب الآلي لمتابعة الدروس والمهام الدراسية.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، 4 خطوات بإمكان المستخدم تنفيذها لتسريع عمل جهازك الكمبيوتر بدون أي برامج أو أدوات خارجية كالتالي:

أولا:تعطيل البرامج التي لا تحتاج إليها من قائمة ابدأ start

ثانيا:مسح الخدمات التي لا تحتاج إليها وتعمل في الخلفية

ثالثا:الضغط على “بدء تشغيل سريع مستحسن” من زر الطاقة

رابعا:من قائمة ابدأ اضغط على تنظيف القرص

– بدء الفصل الدراسي الثاني:

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت عن بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443، اليوم الأحد بحضور 6 ملايين طالب وطالبة، في جميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي في مناطق ومحافظات المملكة.

وفيما يواصل طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية دراستهم حضورياً مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنماذج التشغيلية، تكون الدراسة لطلبة المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال عن بُعد من خلال منصتي “مدرستي” و”روضتي”.

ووجهت وزارة التعليم  إدارات ومكاتب التعليم وجميع مدارس التعليم العام بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، كذلك الاستمرار في توعية الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، مع الالتزام بتطبيقها حفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

وشددت وزارة التعليم على أهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة في المدارس لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب التزام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بقواعد السلوك الرقمي المطبقة في الفصول الافتراضية عبر منصة “مدرستي”.

كما طالبت وزارة التعليم مكاتب الإشراف التربوي بمتابعة سير العملية التعليمية من اليوم الأول، وإعداد التقارير، وتقويم الأداء، في جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، وفقاً لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، والرفع بالتقارير لإدارات التعليم حيال ذلك؛ بهدف متابعة العملية التعليمة، والمساهمة في تحسين نواتج التعلّم.

– التقويم الدراسي للفصل الثاني:

في سياق متصل، نشرت وزارة التعليم تفاصيل التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني  1443هـ لجميع مراحل التعليم العام.

ووفقا للتقويم الدراسي يبدأ الفصل الدراسي يوم الأحد 5/12/2021م، بينما تبدأ إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد 19/12/2021.

وتبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وفقا للتقويم الدراسي، بنهاية دوام يوم الخميس 6/1/2022م.
بينما تبدأ الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 16/1/2022م.

ووفقا للتقويم الدراسي تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس 10/3/2022م.

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