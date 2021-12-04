الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

للمعلمين والمعلمات.. خطوات إعداد الدروس بطريقة ميسرة في «منصة مدرستي»

للمعلمين والمعلمات.. خطوات إعداد الدروس بطريقة ميسرة في «منصة مدرستي»
منصة مدرستي التعليمية
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم خطوات إعداد درس (متزامن أو غير متزامن أو معياري) في منصة مدرستي بطريقة ميسرة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الضغط على أيقونة الجدول الدراسي الموجودة في القائمة الرئيسية

2- سيظهر الجدول الدراسي الخاص بالمعلم ليتم تحديد الحصة التي تريد إعداد درس لها

3- اضغط على أيقونة قم بإعداد الدرس الآن

4- أكمل بيانات الدرس (مسار الدرس ونوع الدرس) ثم اضغط على التالي

5- أكمل عناصر ا لدرس بتحديد الأهداف التي سيكتسبها الطالب في الدرس

وأخيرا أوضحت وزارة التعليم أنه يمكن الضغط على زر الإضافة حينما يريد المعلم إضافة واجب، ثم اختيار إثراء واحد أو أكثر ثم الضغط على حفظ وإنهاء.

مواد ذات صلة

تفاصيل مواعيد الإجازات.. «التعليم» تنشر «التقويم الدراسي» للفصل الدراسي الثاني

تفاصيل مواعيد الإجازات.. «التعليم» تنشر «التقويم الدراسي» للفصل الدراسي الثاني

قبل بدء الدراسة غدًا.. توجيه هام من التعليم لجميع المدارس

قبل بدء الدراسة غدًا.. توجيه هام من التعليم لجميع المدارس

«التعليم»: استمرار الدراسة حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للابتدائية

«التعليم»: استمرار الدراسة حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للابتدائية

للمعلمين والطلاب.. تحديثات جديدة في تطبيق «مايكروسوفت تيمز» (فيديو)

للمعلمين والطلاب.. تحديثات جديدة في تطبيق «مايكروسوفت تيمز» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>