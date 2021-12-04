للمعلمين والمعلمات.. خطوات إعداد الدروس بطريقة ميسرة في «منصة مدرستي»

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أوضحت وزارة التعليم خطوات إعداد درس (متزامن أو غير متزامن أو معياري) في منصة مدرستي بطريقة ميسرة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الضغط على أيقونة الجدول الدراسي الموجودة في القائمة الرئيسية

2- سيظهر الجدول الدراسي الخاص بالمعلم ليتم تحديد الحصة التي تريد إعداد درس لها

3- اضغط على أيقونة قم بإعداد الدرس الآن

4- أكمل بيانات الدرس (مسار الدرس ونوع الدرس) ثم اضغط على التالي

5- أكمل عناصر ا لدرس بتحديد الأهداف التي سيكتسبها الطالب في الدرس

وأخيرا أوضحت وزارة التعليم أنه يمكن الضغط على زر الإضافة حينما يريد المعلم إضافة واجب، ثم اختيار إثراء واحد أو أكثر ثم الضغط على حفظ وإنهاء.