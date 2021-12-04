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أغرب حادث يمكن أن تراه.. اصطدام طائرة بشاحنة على طريق سريع

أغرب حادث يمكن أن تراه.. اصطدام طائرة بشاحنة على طريق سريع
اصطدام طائرة وشاحنة
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تواصل- وكالات:

في واقعة يمكن أن تكون من ضمن أغرب الأشياء التي يمكن أن تراها، اصطدمت طائرة بشاحنة على طريق سريع، بعد أن اضطر الطيار إلى الهبوط على جسر سيارات في مدينة بيرماسينس في ولاية راينلاند بالاتينات التي تقع جنوب غرب ألمانيا.

وجاء في بيان عن الشرطة: “وقع الحادث بعد ظهر اليوم، حيث تمكن قائد طائرة ذات محرك واحد يبلغ من العمر (72 عاما) من الهبوط بها مباشرة على جسر على الطريق السريع 62 في راينلاند بالاتينات”.

وأضافت: “اصطدمت الطائرة بشاحنة كانت تسير على الطريق، ولم يصب السائق بجروح”.

وتابعت: “كانت الطائرة في طريقها من فرنسا إلى ساكسونيا السفلى عندما تعطل محركها فجأة، وكان على الطيار أن يقرر بسرعة مكان الهبوط”.

وأشارت إلى أنه “تم إغلاق الطريق السريع بالكامل حتى المساء لإزالة أثار الحادث”.

ولفتت إلى أنه “تم نقل الطيار إلى المستشفى إثر إصابته بجروح”.

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