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شاهد.. آخر ما قاله «ماكرون» قبل مغادرة المملكة:« مستقبل المنطقة يُكتب هنا»

شاهد.. آخر ما قاله «ماكرون» قبل مغادرة المملكة:« مستقبل المنطقة يُكتب هنا»
آخر ما قاله «ماكرون» قبل مغادرة المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية المملكة في رسم مستقبل المنطقة، مشددًا على ضرورة الحوار معها في كافة المجالات.

وقال “ماكرون” في كلمة له قبل مغادرة المملكة، اليوم السبت، بعد لقاء جمعه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد،:” نحن في أكبر دولة خليجية  مع عدد سكان مهم يبلغ 35 مليونًا معظمهم من الشباب، وبالتالي جزء كبير من المستقبل يرسم هنا مستقبل المنطقة أيضا يحدد هنا”.

وأضاف :” بسبب الأهمية التاريخية والاقتصادية للمملكة فضلا عن مجال الطاقة والدين، كل هذه الأسباب تبرز ضرورة الحوار مع السعودية خاصة وأن هناك ثورة ثقافية واقتصادية حقيقية مع جيل الشباب هذا”.

كان “ماكرون”، قال إنه أجرى وصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وأكدنا له التزامهما بدعم اللبنانيين.

وصرح ماكرون بأنه قطع مع امملكة التزامات لدعم الإصلاحات في لبنان وإخراجه من الأزمة والحفاظ على سيادته.

وأعلن الرئيس الفرنسي في وقت سابق من مدينة جدة عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت.

وصرح ماكرون قبيل مغادرته المملكة في ختام جولة خليجية قصيرة، بأن المملكة ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل “إعادة تواصل العلاقة” بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.

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