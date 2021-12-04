الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«ميقاتي» يكشف تفاصيل اتصاله بولي العهد: «تعلمنا الدرس»

«ميقاتي» يكشف تفاصيل اتصاله بولي العهد: «تعلمنا الدرس»
اتصال ميقاتى بولى العهد
0

 تواصل- فريق التحرير:

كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تفاصيل الاتصال الذي أجراه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن أجل عدم تكرار “خطيئة” جورج قرداحي، دعا “ميقاتي” في تصريحات نقلها موقع “النهار العربي” اللبناني، جميع الأطراف في لبنان إلى أن تقدّر دقّة الأوضاع والظروف وعدم الإقدام على أيّ أمر أو التدخل في أيّ شأن يسيء إلى الأشقاء العرب ويلحق الضرر باللبنانيين.

وقال :”آن الأوان للالتزام مجدّداً بسياسة النأي بالنفس وعدم اقحام أنفسنا ووطننا بما لا شأن لنا به”.

وعن تفاصيل الاتصال، قال إنه “وبمسعى وجهد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لا يدّخر جهدا لدعم لبنان، جرى تواصل اليوم بين فخامته وسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان وبيني فتح الباب أمام صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان والمملكة نريدها علاقات لا يعتريها أيّ شوائب، كما كانت دائماً وتاريخياً”.

وأضاف:”نحن لا ننسى وقوف المملكة وسائر دول الخليج إلى جانب لبنان واللبنانيين في كل الأوقات، ونقدّر أيضاً احتضانهم اللبنانيين بروح الأخوة”.

وتابع “ميقاتي” “أكّدت لسمو ولي عهد المملكة عزم لبنان على العمل لتعود العلاقات إلى سابق عهدها، وان الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الأساسية التي من شأنها أن تفتح الباب مجدّداً لدعم لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها على الصعد كافة”.

وأوضح أنه أجري اتصالين هاتفيين مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لوضعهما في صورة الاتصال مع الرئيس ماكرون وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار أنهما عبّرا عن ارتياحهما وشدّدا على تمسّكهما بأفضل العلاقات مع المملكة والدول العربية الشقيقة كافة، لاسيّما دول مجلس التعاون الخليجي.

 

مواد ذات صلة

صدور بيان مشترك لزيارة ماكرون إلى المملكة

صدور بيان مشترك لزيارة ماكرون إلى المملكة

بإيرادات تصل لـ 200 مليون دولار .. تدشين مشروع عسكري مشترك بين المملكة وفرنسا

بإيرادات تصل لـ 200 مليون دولار .. تدشين مشروع عسكري مشترك بين المملكة وفرنسا

بشرى للبنانيين .. انتعاشة اقتصادية بعد اتصال ميقاتي بولي العهد

بشرى للبنانيين .. انتعاشة اقتصادية بعد اتصال ميقاتي بولي العهد

بعد استقالة جورج قرداحي .. ميقاتي يوجه رسالة لولي العهد

بعد استقالة جورج قرداحي .. ميقاتي يوجه رسالة لولي العهد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>