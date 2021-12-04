«ميقاتي» يكشف تفاصيل اتصاله بولي العهد: «تعلمنا الدرس»

تواصل- فريق التحرير:

كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تفاصيل الاتصال الذي أجراه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن أجل عدم تكرار “خطيئة” جورج قرداحي، دعا “ميقاتي” في تصريحات نقلها موقع “النهار العربي” اللبناني، جميع الأطراف في لبنان إلى أن تقدّر دقّة الأوضاع والظروف وعدم الإقدام على أيّ أمر أو التدخل في أيّ شأن يسيء إلى الأشقاء العرب ويلحق الضرر باللبنانيين.

وقال :”آن الأوان للالتزام مجدّداً بسياسة النأي بالنفس وعدم اقحام أنفسنا ووطننا بما لا شأن لنا به”.

وعن تفاصيل الاتصال، قال إنه “وبمسعى وجهد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لا يدّخر جهدا لدعم لبنان، جرى تواصل اليوم بين فخامته وسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان وبيني فتح الباب أمام صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان والمملكة نريدها علاقات لا يعتريها أيّ شوائب، كما كانت دائماً وتاريخياً”.

وأضاف:”نحن لا ننسى وقوف المملكة وسائر دول الخليج إلى جانب لبنان واللبنانيين في كل الأوقات، ونقدّر أيضاً احتضانهم اللبنانيين بروح الأخوة”.

وتابع “ميقاتي” “أكّدت لسمو ولي عهد المملكة عزم لبنان على العمل لتعود العلاقات إلى سابق عهدها، وان الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الأساسية التي من شأنها أن تفتح الباب مجدّداً لدعم لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها على الصعد كافة”.

وأوضح أنه أجري اتصالين هاتفيين مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لوضعهما في صورة الاتصال مع الرئيس ماكرون وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار أنهما عبّرا عن ارتياحهما وشدّدا على تمسّكهما بأفضل العلاقات مع المملكة والدول العربية الشقيقة كافة، لاسيّما دول مجلس التعاون الخليجي.