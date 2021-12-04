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قتلى بينهم أطفال.. جريمة مروعة تهز أشهر عاصمة في أوروبا
الشرطة الألمانية
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تواصل – وكالات:

عثرت الشرطة الألمانية على جثث رجل وامرأة وثلاثة أطفال في مسكن بحي “زينتسيغ” ببلدة كونيغس فوسترهاوزن، جنوبي العاصمة برلين.

وبدأت الشرطة التحقيقات، بعد ورود اتصال من أحد الأشخاص يفيد أنه غير معتاد على عدم رؤية سكان هذا المنزل، لتأتي الشرطة وتعثر على الجثث.

وعلى الفور، تواجد مسؤولو الطب الشرعي في الموقع للقيام بمهامهم في مثل هذه الحوادث، عقب ظهر السبت وقال المتحدث إنه تم إغلاق الشارع الكائن فيه المبنى السكني.

في سياق متصل، قال الادعاء العام والشرطة إن القتلى الخمسة هم شخصان بالغان في الأربعين من العمر وثلاثة أطفال في سن 4 و8 و10 سنوات، ووجد على الجثث آثار إصابات بأعيرة نارية وطعن، فيما شرعت السلطات في مباشرة التحقيقات الجنائية التي لا تزال متواصلة كما توجه فنيون جنائيون بالإضافة إلى خبير من معهد براندنبورج للطب الشرعي.

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