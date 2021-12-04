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تغلق حسابك نهائياً.. تحذير مستخدمي «واتساب» من عمليات احتيال جديدة

تغلق حسابك نهائياً.. تحذير مستخدمي «واتساب» من عمليات احتيال جديدة
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تواصل – وكالات:

يحذر خبراء الأمن السيبراني، مئات الملايين من مستخدمي تطبيق واتساب، من محاولات الاختراق والاحتيال عبر التطبيق خلال الفترة القادمة.

ويؤكد الخبراء أن هذه المحاولات تشكل خطرا أمنيا كبيرا يسمح للمتسللين بسرقة حساباتهم أو إغلاقها إلى الأبد.

وسلط تقرير نشرته صحيفة “الصن البريطانية”، الضوء على عمليات الاحتيال التي يستهدف فيها المتسللين مستخدمي واتساب خلال فترة العطلات بشكل منتظم، مستخدمين فيها ما يعرف باسم الهندسة الاجتماعية للسيطرة على الحسابات.

وأحيانا قد يتمكن أحد المتطفلين من إقناع مالك الحساب بأنه أحد أفراد العائلة لكسب ثقته من أجل الوصول إلى حساب الدردشة الخاصة به، وبمجرد الاستيلاء عليه يقوم بتكرار الخدعة مع أشخاص آخرين، عبر انتحال هوية المستخدم صاحب الحساب المسروق من أجل اختراق المزيد من الحسابات على تطبيق المراسلة الشهير.

وأوضح ستيفن هوب، المؤسس المشارك لشركة Authlogics، أن هجمات المتسللين تنشط دائما خلال فترة العطلات، إذ أن بعض المستخدمين خلال تلك الفترة يتخلون عن أمن حساباتهم وحذرهم من أجل الاحتفال مع العائلة والأصدقاء، مما يجعلها عرضة للاختراق بسهولة.

ويقوم المتسللون بتنفيذ الهجمات من خلال إرسال رسالة على واتساب للضحية يدعى فيها أنه أحد أفراد العائلة أو صديق مقرب، يطالب فيه المستخدم بالنقر على الرابط الضار المرفق بالرسالة بحجة مساعدته أو الحصول على هدية وهمية.

ولتجنب الوقوع في خطر الاختراق، ينصح خبراء الأمن السيبراني، مستخدمي واتساب على ضرورة تأمين حساباتهم وتحديثها باستمرار، وعدم الثقة في مرسل الرسالة، والحذر من النقر على الروابط المرفقة بالرسائل منعا لسرقة حساباتهم أو خسارتها للأبد.

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