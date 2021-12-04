أرامكو توقع خمس اتفاقيات مع شركات فرنسية رائدة

تواصل- فريق التحرير

قالت شركة أرامكو إنها وقعت خمس اتفاقيات مع شركات فرنسية رائدة.

وأضافت في بيان لها أن الاتفاقات شملت استكشاف أنشطة المركبات العاملة بالهيدروجين مع جوسين الفرنسية.

وقد تم توقيع الاتفاقيات خلال ورش العمل التي نظمتها وزارة الاستثمار في جدة لاستكشاف فرص الاستثمار للشركات الفرنسية في المملكة.

وجاء ذلك أثناء حضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي الوزير المفوض للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية في فرنسا ” فرانك ريستر”، ورئيس أرامكو لسعودية وكبير إدارييها التنفذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد من مسؤولي الشرك ورؤساء الشركات الفرنسية.