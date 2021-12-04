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مزاد علني لبيع «سيارات» في جمرك ميناء جازان.. 6 اشتراطات للدخول

مزاد علني لبيع «سيارات» في جمرك ميناء جازان.. 6 اشتراطات للدخول
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك ميناء جازان.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هناك مجموعة من الضوابط والاشتراطات للدخول للمزاد كالتالي:

1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2– إخراج السيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة.

3– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

4– يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة من الميناء خلال 5 أيام.

5– سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية.

6– يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك للحضور ودخول المزاد.

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