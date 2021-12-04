قس يعترض بابا الفاتيكان: «أنت كافر» (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير

اعترض قس أرثوذكسي يوناني بابا الفاتيكان، عندما كان البابا فرنسيس يدخل المطرانية في أثينا اليوم السبت، حيث وجه له عبارة بصوت عالٍ:” أنت كافر”.

واقتادت الشرطة المحتج بعيدا، ما يعيد إلى الأذهان الثقة الغائبة بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية المنقسمتين.

وكان بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس قد وصف اليوم القارة الأوربية، بأنها ” أنانية وتمزقها القومية”.

وقال البابا فرنسيس، في زيارته اليوم السبت، إن أوروبا «تمزقها الأنانية القومية» وذلك حول مسألة الهجرة، في مستهل زيارة له هي الأولى لأثينا منذ 20 عاما.

وأعرب عن أسفه أمام مسؤولين يونانيين كبار، لأن المجتمع الأوروبي يواصل المماطلة.