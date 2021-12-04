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أول صور.. محاولة اغتيال الرئيس التركي بإحدى سيارات حراسته

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تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام تركية في نبأ عاجل لها، مساء السبت، أن الأمن عثر على قنبلة معدة للتفجير عن بعد تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ولاية سيرت شرقي البلاد.

ونشرت وسائل الإعلام أول صور للسيارة التي كانت تحوي القنبلة وصورًا لها بعد تفكيكها.

وقالت وسائل إعلام رسمية في تركيا إن العبوة كان مخططا لتفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم جنوبي تركيا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن خبراء المفرقعات وصلوا إلى الموقع على الفور.

وأوضحت أن فرق التحقيق قامت برفع البصمات في الموقع، فيما أطلقت الشرطة عملية أمنية لاعتقال على المشتبه بهم.

 

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