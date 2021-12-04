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المساجد تصدح بالتكبير .. مشاهد جديدة  لحظة انفجار بركان إندونيسيا

المساجد تصدح بالتكبير .. مشاهد جديدة  لحظة انفجار بركان إندونيسيا
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تواصل- فريق التحرير

انتشرت مقاطع مروعة، على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم التقاطها اليوم للحظة انفجار بركان سيميرو في إندونيسيا وهروب السكان من قُراهم.

وأظهر أحد المشاهد المساجد وقد رفعت منها أصوات التكبيرات خلال تصاعد الأدخنة التي ارتفعت مسافة 40,000 قدم أي ما يساوي 12 كيلومترا.

وكانت وكالة الحد من الكوارث في البلاد قالت في وقت سابق إنه لم ترد تقارير عن أضرار في المباني أو الإصابات، مضيفة أن وكالة مكافحة الكوارث المحلية كانت تقيم خيام إجلاء.

كما أظهرت مقاطع فيديو نشرها المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب السكان المحليين وهم يركضون بينما غطى الدخان والرماد بعض القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية.

وأفاد ثوريكول حق، رئيس منطقة لوماجانج بالقرب لوكالة “رويترز” بأن الطريق والجسر الذي يربط بين لوماجانغ ومدينة مالانج القريبة قطعا.

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