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بشرى للبنانيين .. انتعاشة اقتصادية بعد اتصال ميقاتي بولي العهد

بشرى للبنانيين .. انتعاشة اقتصادية بعد اتصال ميقاتي بولي العهد
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تواصل- فريق التحرير

عقب الاتصال الذي جرى بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، شهد سعر الدولار انخفاضا ملحوظا.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية فقد تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 22450 و 22500 ليرة لكل دولار أميركي بعد أن تراوح عصر اليوم السبت بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 23675 – 23725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

ويأتي هذا الانخفاض بعد الاجتماع الذي جمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والاتصال الذي جمعهما برئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقد وجه ميقاتي رسالة شكر لولي العهد، مثمنا دور المملكة تجاه لبنان، وحرصها على ديمومة الصداقة معها.

يذكر أن أسعار الليرة كانت متدنية أمام الدولار في الأسابيع الماضية، وعلى مدار الأزمة التي تسبب فيها جورج قرداحي، مع دول الخليج وعلى رأسها المملكة.

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