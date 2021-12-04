بعد استقالة جورج قرداحي .. ميقاتي يوجه رسالة لولي العهد

تواصل- فريق التحرير

وجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، رسالة شكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثمنا دور المملكة وحرصها على علاقتها الطيبة تجاه لبنان.

وكان ميقاتي قد غرد على حسابه في تويتر قائلا :” الاتصال الذي جرى بيني وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة “.

وأضاف: “أود أن أخصّ بالشكر الرئيس ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان.

وأوضح في حديثه :” أود أن أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح”.

يأتي هذا بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة ظهر اليوم، وذلك بعد تقديم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته رسميا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة.