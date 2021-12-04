الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد استقالة جورج قرداحي .. ميقاتي يوجه رسالة لولي العهد

بعد استقالة جورج قرداحي .. ميقاتي يوجه رسالة لولي العهد
0

تواصل- فريق التحرير

وجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي،  رسالة شكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثمنا دور المملكة وحرصها على علاقتها الطيبة تجاه لبنان.

وكان ميقاتي قد غرد على حسابه في تويتر قائلا :” الاتصال الذي جرى بيني وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة “.

وأضاف: “أود أن أخصّ بالشكر الرئيس ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان.

وأوضح في حديثه :” أود أن أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح”.

يأتي هذا بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة ظهر اليوم، وذلك بعد تقديم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته رسميا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة.

مواد ذات صلة

بإيرادات تصل لـ 200 مليون دولار .. تدشين مشروع عسكري مشترك بين المملكة وفرنسا

بإيرادات تصل لـ 200 مليون دولار .. تدشين مشروع عسكري مشترك بين المملكة وفرنسا

بشرى للبنانيين .. انتعاشة اقتصادية بعد اتصال ميقاتي بولي العهد

بشرى للبنانيين .. انتعاشة اقتصادية بعد اتصال ميقاتي بولي العهد

ماكرون:  أجريت أنا وولي العهد اتصالا مشتركا مع نجيب ميقاتي

ماكرون:  أجريت أنا وولي العهد اتصالا مشتركا مع نجيب ميقاتي

الأمير محمد بن سلمان يزور السلطنة.. الإثنين المقبل

الأمير محمد بن سلمان يزور السلطنة.. الإثنين المقبل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>