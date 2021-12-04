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فيديو مروع.. شرطة الاحتلال تقتل شابا فلسطينيا بزعم تنفيذ عملية طعن

فيديو مروع.. شرطة الاحتلال تقتل شابا فلسطينيا بزعم تنفيذ عملية طعن
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تواصل- فريق التحرير

أقدمت شرطة دولة الاحتلال على مقتل شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس.

وكان مقطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع  على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر إطلاق النار بصورة مباشرة على أحد الشباب الفلسطينيين، ما أدى لمقتله، وذلك بالقرب من باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب نفذ عملية طعن أصاب خلالها مستوطن، وأطلقت عليه قوات الاحتلال النار دون أن يشكل خطرا عليها، ومنعت الطواقم الطبية من الاقتراب منه لتقديم الاسعافات الأولية.

كما أطلقت القنابل الصوتية في المنطقة لتفريق المقدسيين، في حين اندلعت مواجهات في باب الساهرة، اعتدى خلالها جنود الاحتلال بالضرب على المواطنين.

 

 

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