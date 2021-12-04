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«برنامج ريف» يوضح آلية التحقق من مشاريع المتقدمين

«برنامج ريف» يوضح آلية التحقق من مشاريع المتقدمين
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج ريف، عن آلية التحقق من مشاريع المتقدمين للحصول على الدعم، بالنسبة للأسر الريفية المنتجة.

وأوضح برنامج ريف في تغريدة عبر “تويتر”: “أنه يتم الرفع بالمشاريع المقبولة مبدئياً من البرنامج إلى الجمعيات الشريكة بحسب المناطق”.

وتابع: إن الجمعيات الشريكة تقوم بالتواصل مع المتقدمين للتحقق من المشاريع التي يتم تقديمها للحصول على الدعم.

يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب.

ولا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

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